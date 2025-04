Basket: HS Carovigno-Lupa Lecce per continuare a sognare la DR1

È arrivato il momento decisivo per l’HS Carovigno Basket, che alle 19.30 di domenica 27 aprile affronterà la Lupa Lecce nella finale del girone playoff. Una sfida che si preannuncia carica di emozioni e spettacolo, con in palio il passaggio al turno successivo che vale la promozione in DR1.

I rossoblù arrivano all’appuntamento forti di tre vittorie stagionali nei precedenti contro la formazione salentina, ma stavolta la posta in gioco è altissima e ogni pronostico si azzera: nella finale conta solo il presente.

La vincente della sfida accederà, insieme alle altre due vincitrici dei gironi e alla miglior finalista sconfitta, a un ulteriore turno di playoff, anch’esso strutturato al meglio delle tre gare. In questa nuova fase le due migliori vincenti saranno designate come teste di serie e potranno sfruttare il vantaggio del fattore campo.

Chi riuscirà a prevalere in questa ulteriore serie conquisterà la tanto ambita promozione in DR1. L’HS Carovigno Basket vuole scrivere una nuova pagina della sua stagione.

