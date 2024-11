Serie D/H: le designazioni arbitrali dell’11a giornata

In queste ore, il Can Serie D ha diramato le designazioni arbitrali in vista delle partite della undicesima giornata del Girone H di Serie D che si giocheranno nel prossimo weekend, in programma domenica 10 novembre.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Fidelis Andria-Ischia

Arbitro non ancora designato

Matteo Manni di Frosinone

Alessandro Ceci di Frosinone

Francavilla-Real Acerrana

Francesco Aureliano di Rossano

Paolo Romeo di Reggio Calabria

Nicolò Matteo Presta di Cosenza

Virtus Francavilla-Costa d’Amalfi

Matteo Santinelli di Bergamo

William Alberto Greco di Nichelino

Simone Ambrosino di Nichelino

Manfredonia-Gravina

Pierludovico Arnese di Teramo

Massimiliano Cirillo di Roma Uno

Paolo Bianchi di Roma Uno

Matera-Fasano

Mattia Maresca di Napoli

Simone Conforti di Salerno

Giovanni Di Meglio di Napoli

Nardò-Casarano

Enrico Eremitaggio di Ancona

Arli Veli di Pisa

Christian Giannetti di Firenze

Nocerina-Martina

Maicol Guiotto di Schio

Davide Gneo di Latina

Andrea Gentilezza di Civitavecchia

Angri-Brindisi

Vincenzo Oristanio di Perugia

Domenico Damato di Milano

Andrea Zanichelli di Legnano

Ugento-Palmese

Filippo Vigo di Lodi

Leonardo Moscolari di Bergamo

Jean Christophe Molino di Brescia

