Virtus Francavilla, Coletti: “A Nardò è la partita dell’anno”

Il tecnico della Virtus Francavilla, Tommaso Coletti, ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani contro il Nardò: “È la partita dell’anno. Siamo pronti, sono contento della settimana, siamo carichi al punto giusto per andarci a giocare tutte le nostre chances domani. E non vedo l’ora che arrivi domani. È un momento bellissimo del campionato, è da questi che si tira fuori il meglio e si capisce di che pasta siamo fatti. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, si giocheranno tutto anche loro perché vincendo possono ambire ai playoff. Sarà una gara bellissima, quando c’è una posta così alta in palio è un’emozione forte. Spero i ragazzi abbiano percepito l’importanza che si cela dietro una gara del genere”.

Come ha reagito la squadra al primo ko sotto la sua gestione?

“La squadra ha accusato pesantemente la sconfitta come me. Non perché ci sia stato un calo di attenzione. È stato uno dei migliori primi tempi della mia gestione, quando si regalano gol del genere a una squadra forte come la Nocerina… ne approfittano. Vederci fuori dalla zona playoff è il peso, ma ora abbiamo lo stimolo più forte perché dobbiamo rincorrere. Al netto di quel quarto d’ora dove siamo stati distratti, sono contento di questo gruppo”.

Iocolano dall’inizio a centrocampo è un’idea?

“Sono giocatori diversi. È importante avere equilibrio e le caratteristiche dell’avversario. Iocolano dal 1′ è un’idea che stiamo varando, ma ci sono anche tante altre. Cerco di ragionare sui novantacinque minuti, cerco di studiare i possibili cambi. Fare questo mestiere è dura, perché si fanno 100mila pensieri e la formazione da partorire è una, così come la strategia. L’importante è fare la scelta giusta. Sono convinto di avere tante caratteristiche diverse e mi dà la possibilità di fare valutazioni a gara in corso. Troveremo l’equilibrio giusto per vincere”.

Che squadra è il Nardò?

“Hanno calciatori esperti, hanno tanti campionati di D sulle spalle, non scopro certo io il Nardò. È una squadra forte, temibile, cercando di limitare gli spazi a loro”.

Il suo post social?

“Non bisogna fossilizzarci sui fallimenti, bisogna premere e accelerare ogni settimana, ripristinando la mente. Non c’è tempo di godersi un momento positivo e nemmeno di buttarsi giù. Quando si ha la coscienza a posto, c’è poco da rimpiangere. Dobbiamo spingere e dare tutto ciò che abbiamo, così verranno i risultati”

Sirri recuperato: lui o conferma per Russo?

“Da noi ci sono tanti ex, ci tengono a fare bene. Sirri si è rimesso a disposizione, valuteremo se impiegarlo dall’inizio oppure in corsa”.

