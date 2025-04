Martina Franca: auto ribaltata, illeso il conducente

Un incidente stradale si è verificato a Martina Franca questo pomeriggio lungo la strada Micela, nei pressi della stazione di servizio Simeone, quando una Volkswagen T-Roc, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata.

L’episodio, che ha destato apprensione tra gli automobilisti di passaggio, fortunatamente non ha registrato feriti. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe un solo veicolo coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno potuto constatare la buona sorte del conducente, rimasto illeso nonostante il ribaltamento del veicolo. Le operazioni di rimozione del mezzo incidentato hanno causato temporanei rallentamenti al traffico.

