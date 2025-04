Playoff Eccellenza, Bisceglie a caccia dell’impresa con la Polimnia

La stagione entra nel vivo per il Bisceglie, atteso domenica 27 aprile dal primo turno playoff del campionato di Eccellenza. I nerazzurro stellati sfideranno in gara secca la Polimnia sul terreno del “Caduti di Superga” di Mola di Bari, con fischio d’inizio fissato alle 16:30.

Un ostacolo tutt’altro che semplice: la formazione rossoverde, allenata da Michele Anaclerio – ex calciatore con un passato anche a Bisceglie – ha chiuso la stagione regolare al terzo posto con 67 punti, grazie a diciotto successi, tredici pareggi e sette sconfitte. La Polimnia può contare su un organico ben assortito tra giovani emergenti ed elementi di esperienza come Cristian Galano, protagonista in Serie B con Bari, Vicenza, Foggia e Pescara, e con un breve passaggio in Serie A al Parma.

Il Bisceglie, dal canto suo, ha saputo risollevarsi dopo un avvio complicato, compiendo una rimonta entusiasmante sotto la guida di Pino Di Meo. I nerazzurri hanno chiuso la regular season a quota 65 punti, frutto di diciannove vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. Nei precedenti stagionali contro la Polimnia, il bilancio è in perfetta parità: sconfitta 2-0 all’andata lo scorso 10 novembre e successo per 3-1 al ritorno il 2 marzo, nel debutto ufficiale sul nuovo sintetico del “Ventura” con reti di Di Fulvio, Manzari e Koné.

Per accedere alla finale regionale, il Bisceglie sarà obbligato a vincere: in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con i supplementari, ma se l’equilibrio dovesse persistere, a passare il turno sarà la Polimnia, meglio piazzata nella stagione regolare. Una possibilità che i nerazzurri vogliono assolutamente evitare.

La direzione di gara è affidata a Giulio Quarta della sezione di Lecce, assistito da Roberto Chiricallo di Bari e Filippo Alfieri di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author