Promozione, Virtus Bisceglie: con Lucera match decisivo per la salvezza

Tre settimane di intenso lavoro alle spalle e ora il momento decisivo: la Virtus Bisceglie si prepara ad affrontare il rush finale del campionato di Promozione con l’obiettivo di centrare la salvezza.

I biancazzurri guidati da Mimmo Di Corato saranno di scena domenica 27 aprile al “Francesco Di Liddo”, dove affronteranno il Lucera nel match valido per la 31ª giornata, con fischio d’inizio fissato alle ore 16:30.

La netta vittoria per 0-3 nel derby contro il Don Uva ha consentito a Caputo e compagni di accorciare sensibilmente la distanza dalla zona salvezza diretta. Adesso l’obiettivo è raccogliere il massimo bottino possibile nelle ultime quattro giornate per blindare la permanenza nella categoria.

L’impegno contro il Lucera, attualmente sesto in classifica con 44 punti, rappresenta una grande opportunità per il gruppo biscegliese, deciso a mettere in cassaforte un altro risultato utile e avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo. La ritrovata compattezza e i progressi delle ultime settimane alimentano l’ottimismo in casa biancazzurra, pronta a inseguire l’undicesima affermazione stagionale.

La pausa del campionato ha permesso al tecnico Mimmo Di Corato di recuperare tutti gli elementi indisponibili: l’organico sarà al completo per la delicata sfida di domenica.

La direzione della gara è stata affidata a Niccolò Pio Mantuano di Foggia, coadiuvato dagli assistenti Oliver Junior Oussou di Casarano e Matteo Marcello Minerba di Lecce. L’accesso sugli spalti sarà gratuito.

