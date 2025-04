Basket C1/M, Molfetta-Cus Foggia: via playoff per promozione in B2

La Clean Up Molfetta si prepara a tuffarsi nella fase cruciale della stagione: domenica 27 aprile, alle ore 19.00, affronterà il Cus Foggia al PalaPoli per gara 1 dei playoff di Serie C Interregionale, con apertura cancelli prevista alle ore 18.00. L’ingresso sarà gratuito per gli under 18, mentre il costo del biglietto è di 3 euro.

Il club presieduto da Solimini, dopo aver chiuso la regular season al quarto posto con 32 punti, è pronto alla sfida decisiva per la promozione in Serie B Interregionale. Avversaria di turno sarà la formazione dauna, quinta classificata con 30 punti, che ha dimostrato solidità e continuità nella seconda parte di stagione.

“Foggia è una brutta gatta da pelare – ha commentato coach Gesmundo alla vigilia -. In campionato abbiamo vinto in trasferta (84-91), ma perso in casa (72-74). Sarà un primo turno tosto, come è giusto che sia nei playoff”.

La serie si giocherà al meglio delle tre partite: gara 2 è prevista giovedì 1 maggio a Foggia, ed eventuale gara 3 domenica 4 maggio nuovamente al PalaPoli.

Il Cus Foggia, guidato da coach Ciccone, arriva ai playoff forte di sette vittorie consecutive e vanta un parco esterni aggressivo e dinamico, oltre a un lungo di riferimento in grado di incidere. I principali terminali offensivi sono Buo (18 punti di media), Seye (17), Lioce (13.2), Ferraretti (13) e Coppola (12.8).

“È una squadra che gioca a ritmi elevati, sarà una battaglia non solo a Molfetta, ma anche a Foggia, su uno dei campi più caldi e particolari del girone” ha concluso Gesmundo.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della Clean Up Molfetta.

