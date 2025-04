Atalanta-Lecce si giocherà, ma il settore ospiti sarà vuoto

Tutto confermato: Atalanta-Lecce si giocherà regolarmente domani sera alle 20.45, nonostante la poca voglia di scendere in campo dei giallorossi, dopo la scomparsa di Graziano Fiorita.

La squadra si è allenata in mattinata ed in queste ore partirà alla volta di Bergamo per onorare il campionato, con la speranza di dedicare un successo al fisioterapista venuto a mancare nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile.

Il clima che si respirerà al Gewiss Stadium sarà però distante rispetto a quello che un incontro di Serie A meriterebbe. In mattinata la curva sud atalantina ha fatto sapere che non ci saranno in quel settore bandiere, striscioni o cori.

Poche ore fa è arrivato anche un altro comunicato, in cui si legge: “In conseguenza al lutto che ha colpito US Lecce e la famiglia di Graziano Fiorita, gli associati presenti a Bergamo per la partita Atalanta-Lecce sono invitati caldamente per rispetto a non entrare sui gradoni del settore ospiti, che dovrà rimanere vuoto, senza pezze, sciarpe o altro. Da lunedì si potrà chiedere il rimborso del biglietto. Grazie a tutti per la sensibilità e la maturità che siamo certi non mancherà a tutti i nostri associati ed a tutti i tifosi leccesi presenti a Bergamo”.

