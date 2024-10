Processo per reati fiscali, ascoltato ex presidente Provincia di Bari

BARI – L’avvocato Marcello Vernola, ex presidente della provincia di Bari ed ex europarlamentare, è stato ascoltato oggi, in tribunale a Bari, nell’ambito del processo in cui è imputato insieme ad altre sette persone per reati fiscali.

L’On. Vernola ha spiegato ai giudici che, nella società Velga, aveva soltanto un ruolo di supervisione e non aveva mai avuto compiti operativi. E che, negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società, operante nel settore dell’energia elettrica, non aveva mai avuto una postazione negli uffici della srl con sede a Modugno (Bari). Respingendo, dunque, le accuse di aver avuto un ruolo nella presunta evasione dell’Iva tra il 2015 e il 2017. L’inchiesta riguarda due società operanti nel settore dell’energia, le srl Consorzio energetico italiano (Cei) e Velga.

I fatti risalgono al 2016, l’ex eurodeputato Vernola era presidente del consiglio di amministrazione della società Velga, ma svolgeva soltanto mansioni di consulenza e rappresentanza essendo esperto del settore, non poteva fare altro in quanto la gestione era demandata ad altri. Vernola ha dichiarato ai giudici di aver firmato la dichiarazione Iva sulla quale risultavano soltanto 4 euro in meno.

L’ex presidente presidente della provincia di Bari, oggi ha illustrato quali erano i suoi compiti e le sue mansioni, nel corso della deposizione in udienza presso il tribunale di Bari. Non aveva capacità di gestione, documentando quanto dichiarato presentando una visura camerale dell’epoca, relativa alla società Velga per dimostrare le sue mansioni, evidenziando che la firma avvenne poiché sicuro dei controlli effettuati a monte e pertanto sottoscrisse la dichiarazione.

