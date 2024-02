Principio di incendio a scuola, evacuati gli studenti della “Virgilio”

FRANCAVILLA FONTANA – Un corto circuito del quadro elettrico ha reso necessario questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco presso la scuola media Virgilio di Francavilla Fontana. Un principio di incendio, sviluppatosi nell’androne della palestra, che ha portato ad una rapida ed efficace evacuazione degli studenti e delle studentesse. Allenati dalle esercitazioni antincendio, gli alunni hanno guadagnato la pubblica via in appena due minuti, mentre gli uomini del 115, allertati dal personale scolastico, hanno provveduto a bonificare l’impianto e a staccare a scopo precauzionale la corrente elettrica impedendo, solo per la giornata di oggi, il regolare svolgimento delle lezioni.

