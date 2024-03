Primarie Bari, manca l’ufficialità sul regolamento

Bari – Primarie, c’è lo schema sui seggi ma manca l’ufficialità al regolamento della consultazione pubblica del centrosinistra a Bari. Piattaforma on line per evitare la duplicazione del voto. A destra, invece, slitta il via libera al magistrato Stefano Dambruoso.

