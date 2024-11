Presidenziali USA 2024, Trump verso la rielezione

Donald Trump si avvicina alla rielezione alla Casa Bianca, raggiungendo 246 grandi elettori grazie alla vittoria in Georgia, mentre la vicepresidente Kamala Harris è ferma a 210. Il leader repubblicano ha lasciato la sua residenza di Mar-a-Lago per dirigersi alla convention center di Palm Beach, dove terrà un discorso ai suoi sostenitori. Harris, invece, ha annullato la sua partecipazione alla Howard University e parlerà domani. Intanto, nel Congresso, sono stati rieletti i democratici Nancy Pelosi, Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Storica elezione al Senato per la prima afroamericana, anche se la maggioranza resta nelle mani dei repubblicani.

