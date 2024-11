Presidenziali USA 2024: segui la diretta su Antenna Sud

Antenna Sud sbarca oltreoceano. L’emittente del Gruppo Editoriale Distante segue in diretta lo spoglio delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America.

“OFF TOPIC, le presidenziali a stelle e strisce” è il titolo della maratona elettorale che prenderà il via alle 23:00 di martedì 5 novembre per concludersi alle 6:45 del giorno seguente. In collaborazione con lo staff di BiDiMedia ed Elezioni USA, scenderà in campo un nutrito schieramento di giornalisti e tecnici.

PER LA DIRETTA CLICCA 👉🏿 QUI

Cabina di regia lo studio di Bari: collegamenti in diretta con corrispondenti da Maine, Washington D.C. e New York, ma anche con Torino per aggiornamenti in tempo reale sulla corsa alla Casa Bianca tra Donald Trump e Kamala Harris.

Diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, e in tutto il mondo attraverso lo streaming su www.antennasud.com

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author