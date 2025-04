Amministrative Matera, Santochirico candidato del centrosinistra

MATERA – Sarà l’avvocato Vincenzo Santochirico il candidato sindaco del centrosinistra a Matera nelle elezioni in programma il 25 e 26 maggio prossimo: lo hanno annunciato, con una nota congiunta, Pd, M5s, Avs e le liste Progetto Comune e Santorichirico sindaco. “La sfida – hanno spiegato i sostenitori di Santochirico, dal 2005 al 2013 nel consiglio regionale della Basilicata, che ha anche presieduto – è costruire una città in cui innovazione, cultura, economia e coesione si coniughino con la transizione ecologica, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e il rispetto del territorio, in una prospettiva di equità intergenerazionale. Sono stati individuati e concordati elementi programmatici che saranno posti a base di un confronto aperto con forze sociali, organizzazioni professionali, terzo settore, istituzioni e reti della conoscenza, nonché tutti gli altri soggetti ed entità che esprime il corpo sociale. Essi concorrono a formulare programmi, misure, azioni utili a formare una proposta di governo diretta, per dirla sinteticamente, ad una duplice finalità: il benessere, inteso come qualità della vita, di coloro che vivono a Matera e la proiezione della città in un futuro di opportunità e sviluppo e sostenibilità”.

Secondo il centrosinistra, Matera – che è stata Capitale Europea della Cultura nel 2019 e nel 2026 sarà “Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo” – “deve ridisegnare la propria missione con un progetto strategico lungimirante che abbia una proiezione almeno decennale e si fondi sulle risorse che ne hanno caratterizzato l’ultima fase: cultura e creatività, alta formazione, ricerca e innovazione tecnologica, turismo, manifattura, internazionalità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author