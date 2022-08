LECCE – Le elevate temperature del Salento non lo spaventano, sa che c’è ancora molto lavoro da fare per crescere come giocatore, ma è pronto a lavorare e sa che il Lecce potrà dargli la giusta occasione per emergere in serie A e per questo è felice della sua scelta e darà il 100% alla squadra, si presenta così il centrocampista norvegese classe 2001 Kristoferr Askildsen, arrivato dalla Sampdoria a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. E per fare bene nel prossimo campionato, secondo Askildsen , la forza del lecce potrà essere avere gruppo unito.