Prefettura, il presidio territoriale incontra i comuni: dal Pnrr 75 milioni di euro per 165 progetti finanziati

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura, il Prefetto di Lecce Luca Rotondi e il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce Marco Romaniello hanno incontrato, unitamente al “team”di funzionari componenti del Presidio Territoriale Unitario, il primo gruppo di Comuni destinatari di risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con specifico riferimento alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4, e alla Missione 5 ”Inclusione e Coesione”, Componente 2, di competenza del Ministero dell’Interno.

L’incontro ha consentito un prezioso scambio di informazioni con i rappresentanti di tale primo gruppo di Comuni, per fare il punto della situazione sullo stato di attuazione delle 165 progettualità finanziate per un importo pari a circa 75 milioni di euro, nonché per dare immediato riscontro ai vari quesiti posti.

È stato inoltre reso noto che lo scorso 6 giugno il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha provveduto all’erogazione, anche in favore di diversi Enti locali di questa provincia, di una prima tranche di fondi per un valore pari al 50% dei progetti relativi alle piccole opere.

Il Prefetto Luca Rotondi ha espresso apprezzamento per il proficuo rapporto di collaborazione instauratocon la Ragioneria Territoriale dello Stato, evidenziando che saranno programmati ulteriori incontri periodici di aggiornamento con gli Enti beneficiari delle risorse, così da assicurare un’efficace azione di affiancamento alle Amministrazioni locali impegnate in questa importante sfida cruciale per il rilancio economico del territorio.

Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato Marco Romaniello ha sottolineato l’importanza dell’instaurazione di una collaborazione sinergica finalizzata all’adozione di iniziative a supporto dei Comuni per la realizzazione delle progettualità finanziate dal PNRR.

Rimarrà attiva l’interlocuzione con gli Enti locali per ogni questione connessa all’attuazione delle progettualità del PNRR.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

