Trenitalia Summer Experience: Più turisti in Puglia

A partire da domenica 11 giugno prende il via la Trenitalia Summer Experience, l’offerta estiva che garantisce maggiori servizi sia per i cittadini che per i turisti, anche in Puglia.

Oltre 60 collegamenti al giorno verso Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino permetteranno fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni, mentre i posti disponibili aumenteranno nei giorni di maggiore afflusso grazie all’uso dei treni Frecciargento in composizione doppia.

Inoltre, la collaborazione tra il servizio regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est consentirà l’attivazione di collegamenti combinati bus-treno per le principali località turistiche. Sarà disponibile il collegamento “Trulli” con 38 corse al giorno per visitare Alberobello, Locorotondo e Martina Franca in combinazione con i treni che arrivano e partono da Bari Centrale; il collegamento “Grotte” con 16 corse al giorno tra Bari Centrale e le Grotte di Castellana; e il collegamento “Monopoli Beach” con bus che partiranno ogni mezz’ora in collaborazione con la società di trasporto Miccolis Lentini per raggiungere le spiagge del litorale fino a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia.

A partire dalla stessa domenica, sarà attiva la fermata di Monopoli per il treno veloce Pop Lecce-Brindisi-Bari Centrale, che impiegherà un’ora e 25 minuti. Sarà anche attivato il collegamento bus-treno tra Brindisi e Ostuni (fino a 50 corse al giorno), il collegamento “Vieste” con 16 connessioni al giorno tra la stazione ferroviaria di Foggia e il Gargano, e il collegamento “San Giovanni Rotondo” con 36 corse al giorno in autobus per raggiungere il santuario di Padre Pio da Foggia.

Inoltre, quest’anno il servizio regionale di Trenitalia Puglia metterà a disposizione treni straordinari per assistere al Red Bull Cliff Diving, in programma a Polignano a Mare l’1 e 2 luglio. Saranno inoltre disponibili biglietti combinati per treni regionali e navette speciali dalla stazione di Lecce all’aeroporto di Galatina per raggiungere il concerto dei Negramaro previsto il 12 agosto.

