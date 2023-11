POTENZA – Una panchina rossa per Elisa Claps e per tutte le donne vittime di femminicidio e di violenza. E’ l’iniziativa promossa dal presidio Libera di Potenza insieme all’associazione Penelope, l’Associazione Telefono Donna e ad Articolo21, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

