Potenza, studenti in piazza per giustizia sociale e climatica

POTENZA – Non è troppo tardi, il cambiamento è possibile: Fridays For Future Italia scende in piazza e lancia un appello all’unione per la giustizia sociale e climatica. Appello accolto dagli studenti potentini e da Legambiente che hanno organizzato una manifestazione per le strade di Potenza al grido: “Liberiamo il Paese. Fuori dal fossile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author