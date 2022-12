Potenza, sottoscritta dal Prefetto convenzione con la Luiss per attivazione tirocini

Condividi su...

POTENZA – Questa mattina, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha sottoscritto con la Luiss – Libera Università internazionale degli Studi Sociali Guido Carli la Convenzione Quadro per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento curriculare. Con l’accordo oggi sottoscritto, la Prefettura di Potenza e la Luiss hanno condiviso l’ utilità di incoraggiare gli studenti universitari ad arricchire la propria esperienza formativa mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, al fine di compiere le proprie scelte professionali con maggiore consapevolezza. Da oggi, pertanto, i Dipartimenti della Libera Università internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, potranno redigere specifici progetti che, con l’approvazione della Prefettura, verranno realizzati presso il Palazzo di Governo sotto forma di tirocini formativi e curriculari. Gli studenti coinvolti saranno assistiti da tutor nominati di volta in volta dalle due parti. Il primo tirocinio curriculare verrà attivato nei prossimi giorni, con l’ingresso in Prefettura di uno studente del Dipartimento di Giurisprudenza.

“L’ accordo con la LUISS – ha dichiarato il Prefetto Campanaro – riveste particolare importanza, nell’ambito del non facile tema dell’orientamento e dell’inserimento lavorativo dei nostri giovani. Il taglio di concretezza previsto dalla convezione consente di valorizzare al meglio i momenti di alternanza tra studio e lavoro, per agevolare le future scelte mediante la conoscenza diretta del mondo professionale e, in particolare, quella delle Prefetture, realtà lavorativa di strategica importanza nel panorama istituzionale, ma spesso poco nota. Infatti, mi capita personalmente di verificare che tanti giovani universitari non conoscono se non marginalmente le competenze e la tipologia del lavoro svolto nelle Prefetture che, per questo, non sempre vengono prese in esame nella scelta tra le strade da percorrere dopo gli studi universitari. I giovani studenti che verranno in Prefettura, direttamente affiancati dai colleghi qui in servizio della carriera prefettizia, verranno quindi stimolati e coinvolti nei diversi processi lavorativi di questa Istituzione che vanta oltre duecento anni di storia”.