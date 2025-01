Potenza, sindaco su nuovo McDonald’s: “Svolta significativa per il nostro centro storico”

POTENZA – “È con grande soddisfazione che annunciamo una svolta significativa per il nostro centro storico: nei locali che i potentini ricordano aver ospitato Upim e Benetton, aprirà un nuovo punto McDonald’s”. Lo afferma il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca che aggiunge: “L’iniziativa imprenditoriale, portata avanti dalla famiglia Cirillo con la partecipazione di Alessandro Lamorgese, rappresenta un importante segnale di fiducia nel potenziale della nostra città. Questa apertura non solo creerà nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani, ma contribuirà anche a rivitalizzare il cuore pulsante della città. La presenza di un marchio internazionale nel nostro centro storico darà nuova linfa a tutto il tessuto commerciale circostante, potenziando la movida e creando un circolo virtuoso per tutte le attività della zona. Come amministrazione comunale, accogliamo con entusiasmo questo investimento che dimostra come Potenza stia diventando sempre più attrattiva per imprenditori che credono nel futuro della nostra città”. “Un sincero augurio di buon lavoro alla famiglia Cirillo e un ringraziamento per aver creduto nella città e nell’aver scelto di investire nella nostra comunità”, conclude il sindaco.

