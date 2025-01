Potenza: nuovo calendario restrizioni sulla crisi idrica

Dopo i giorni di festa che hanno portato all’interruzione delle sospensioni idriche si tornerà alle restrizioni quotidiane nei 29 Comuni e per i 140 mila residenti interessati dallo schema idrico Basento-Camastra. Dunque dopo la breve tregua di Capodanno con acqua garantita dalle 7 del mattino della giornata di San Silvestro fino alle 23 del 1° gennaio, si è tornati alle tristi abitudini dei giorni feriali, con l’erogazione idrica dalle 7 alle 19.30.

Da mezzanotte di giovedì 2 gennaio fino al tardo pomeriggio di venerdì 3 i tecnici di acquedotto lucano stanno intervenendo in zona Brindisi Montagna per sistemare una perdita ad una conduttura. Quest’opera ha portato la sospensione del flusso dalla Camstra, dunque il servizio idrico è garantito dall’acqua accumulata nel potabilizzatore di Masseria Romaniello.

Completati i lavori ci vorranno 12 ore affinché l’acqua possa tornare in circolo nelle tubature.

Intanto il livello della diga, dopo l’afflusso derivante dalla pioggia e dalla neve caduta a ridosso del Natale, si è sostanzialmente stabilizzato poco sopra i 2 milioni di metri cubi. Nelle prossime ore sono previste nuove precipitazioni, ma si tratterà di una perturbazione dal transito molto veloce sulla nostra, poco per sperare in un apporto significativo in termini di pioggia. I mesi di gennaio e febbraio saranno molto importanti per l’eventuale ripristino dell’invaso: solo con apporti considerevoli di pioggia e neve si potrebbe ipotizzare il riempimento della diga, in attesa che vengano poi completati i lavori di interconnessione con gli altri invasi, la cui ultimazione è prevista però soltanto per il 2026.

