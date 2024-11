Potenza: si è riunito l’osservatorio per il monitoraggio degli incidenti

Gli incidenti stradali in provincia di Potenza sono stati 525 nel 2022 e 547 nel 2023 un aumento del 4,2 per cento. In crescita anche il numero dei feriti passati da 761 a 836, e si sono ridotti del 30 per cento i morti con sette vittime in meno rispetto alle 23 del 2022. Sono questi alcuni dei dati diffusi dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, a margine dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali. “Le prime tre cause dei sinistri sono distrazione, eccesso di velocità, mancato rispetto della precedenza. Tra le strade in cui si verificano gli incidenti più gravi ci sono la SS 407 Basentana, il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza (RA5), la SS 658 Potenza-Melfi, la SS 598 Fondovalle dell’Agri e la SS 653 della valle del Sinni. Il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stato stimato in circa 130 milioni di euro (242 euro pro capite) per la Basilicata.

Campanaro ha reso noti anche i dati relativi ai primi dieci mesi del 2024.

