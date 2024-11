Potenza: si è discusso di autonomia differenziata alla presentazione del libro “Spezzare l’italia”

Si è svolta al Polo Bibliotecario di Potenza, su iniziativa dell’associazione “Primavera Lucana”, la presentazione del libro di Francesco Pallante dal titolo: “Spezzare l’Italia, le Regioni come minaccia all’unità del Paese”.

Un’occasione per comprendere le conseguenze dell’entrata in vigore della legge sull’autonomia differenziata e delle modifiche del Titolo V del 2001, con la possibilità per le Regioni di ottenere un numero di competenze, che spaziano dalla sanità all’istruzione, dai trasporti all’ambiente, dai rifiuti all’edilizia, dal paesaggio all’energia, e tante altre competenze.

Attraverso l’analisi del testo di Pallante, professore ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Torino, si è potuto anche dibattere sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della riforma Calderoli. La pronuncia della consulta è arrivata dopo i ricorsi presentati da alcune regioni, tra cui la Puglia.

