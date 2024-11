Anche a Potenza la giornata della colletta alimentare

I poveri hanno ancora molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro. Queste parole pronunciate da Papa Francesco in occasione della VIII Giornata Mondiale dei Poveri consegnano oltre ad un messaggio di fede e speranza anche l’importanza del valore della carità.

Ed è stato proprio questo valore che ha portato alla giornata Nazionale della Colletta Alimentare che, come nel resto d’Italia, ha visto i volontari impegnati anche nel potentino. 23 i supermercati del capoluogo di regione lucano, 39 nella provincia hanno aderito ad un momento di raccolta di beni da donare ai poveri.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità raccogliendo alimenti attraverso le donazioni.

L’iniziativa ha previsto la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata: Olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia i prodotti donati.

Molta la partecipazione dei potentini.

