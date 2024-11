Potenza-Avellino, scontro tra tifosi al termine della gara

Qualche tensione si era registrata già all’ingresso dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza in occasione della gara valida per la 14esima giornata del Campionato di Serie C, Girone C, tra Potenza e Avellino. Tensioni che non si sono registrate durante il match che ha visto la presenza, oltre dei 500 supporters biancoverdi nel settore a loro dedicato, anche di una nutrita rappresentanza in tribuna centrale, fianco a fianco con i tifosi di casa.

Ma al termine del match, finito con il risultato di zero a zero tra le due compagini, all’uscita dello stadio alcuni elementi delle due tifoserie sono venuti a contatto all’esterno dell’impianto nella zona sottostante la sede dell’Università della Basilicata di rione Francioso. Lancio di bottiglie e fumogeni alcuni dei quali sono anche giunti davanti l’ingresso dell’Unibas dove erano in corso le lezioni degli studenti del TFA.

A sedare gli scontri, che da quanto si apprende non hanno causato feriti, è intervenuta la Polizia del capoluogo lucano. La tifoseria biancoverde è ripartita alla volta dell’Irpinia intorno alle 15.15, a circa un’ora dalla fine della gara.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author