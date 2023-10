Potenza, rapina a mano armata a gioielleria in pieno giorno

POTENZA, GIOVEDI 12 OTTOBRE 2023 – Rapina in pieno centro in una gioielleria di via Pretoria. Due persone, armate si coltello, sono entrate intorno alle ore 11.30 nel locale e dopo aver buttato a terra l’anziano proprietario che, in stato di sock, è stato soccorso dal personale del 118, hanno svaligiato la cassaforte. I ladri si sono poi dileguati nei vicoli sel centro storico. Non è la prima volta che la gioielleria è interessata da rapine: negli ultimi anni, infatti, già tre volte malviventi si sono introdotti nel negozio portando via preziosi e denaro. Alcuni testimoni affermano che i rapinatori potessero essere un uomo e una donna. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Potenza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp