Potenza: Raffaele, ‘Gelbison squadra rognosa’

“La Gelbison è una squadra rognosa, un po’ come tutte nel nostro girone. Proprio per questo, ho chiesto ai ragazzi massima concentrazione in fase difensiva perché loro sono molto abili sulle palle inattive. In passato, la Gelbison ha mostrato solidità, mettendo in difficoltà una corazzata come il Crotone. Pertanto, dobbiamo sapere che avremo di fronte un avversario vivo, ma vittoria ci darebbe la possibilità di cambiare passo in classifica”. Così Giuseppe Raffaele, tecnico del Potenza, alla vigilia del match di campionato con la Gelbison. Di seguito, l’intervista completa a cura di Francesco Cutro.

