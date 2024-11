Potenza pronto e con l’infermeria vuota per la trasferta di Giugliano

Il Giugliano è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione del girone C, il Potenza punta a tornare dalla trasferta campana con i tre punti e con il sorpasso in classifica nei confronti dei gialloblù. Si preannuncia una sfida ricca di emozioni quella che sabato pomeriggio alle 17:30 vedrà confrontarsi all’Alberto De Cristofaro le due formazioni, rispettivamente quinta e sesta in classifica con un solo punto di distanza in favore dei campani, a quota 26.

Il Potenza – ha spiegato il tecnico dei lucani Pietro De Giorgio durante la consueta conferenza stampa pre gara – arriva alla partita contro il Giugliano con l’infermiera finalmente vuota, in una buona condizione fisica e con un’ottima propensione mentale.

La gara di sabato è la prima di una serie di sfide – a partire dalla successiva con il Monopoli – all’esito delle quali si potrà chiarire il ruolo dei rossoblù in questo campionato.

