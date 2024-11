Eccellenza, Canosa archiviare e ripartire: domenica c’è il Corato

Una prima battuta di arresto era già arrivata in trasferta contro il Manduria nell’ultima giornata di campionato, ma è stato il poker subito dal Barletta in Coppa Italia di Eccellenza a smorzare ulteriormente l’entusiasmo in casa Canosa. Il passivo pesante maturato al “San Sabino” ha certificato la superiorità dei biancorossi, come ha lasciato intendere anche mister Di Simone.

Canosa che spera di riprendere a correre dalla trasferta del “Coppi” di Ruvo contro il Corato. Le speranze di poter staccare il pass per la finale di Coppa Italia, invece, sono ormai ridotte al lumicino.

