Potenza, pallone vietato in piazza Mario Pagano: critiche e proposte

Vincenzo Telesca, sindaco di Potenza, ha recentemente emesso un’ordinanza che vieta ai bambini di giocare a pallone in Piazza Mario Pagano. La decisione, presa in un’estate caratterizzata da un’assenza di eventi sociali e culturali, ha suscitato perplessità, soprattutto se confrontata con le iniziative di altre città della Regione, anche quelle di minori dimensioni.

Il movimento Azzurro Donna, pur riconoscendo la necessità di regolamentare l’uso degli spazi pubblici, ha espresso il proprio dissenso, sottolineando due principali criticità. In primo luogo, l’amministrazione comunale non ha previsto alternative per permettere ai bambini di giocare in sicurezza, lasciando le famiglie senza soluzioni nel Centro Storico, una zona che si vorrebbe, almeno in teoria, ripopolare. In secondo luogo, appare contraddittorio promuovere eventi che celebrano la creatività e l’uso alternativo della piazza mentre, allo stesso tempo, si impone un divieto che limita la libertà dei più piccoli.

Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia, si è sempre impegnato nella tutela delle famiglie e, in questa occasione, invita il sindaco a riconsiderare l’ordinanza. Il Centro Storico di Potenza, spesso desolato, si anima grazie ai giochi dei bambini, che creano momenti di socializzazione tra genitori e cittadini. Se supervisionato, il gioco in piazza non rappresenta un disturbo, ma una forma di vitalità che dovrebbe essere incoraggiata piuttosto che repressa.

Il movimento propone al sindaco di valutare meglio le esigenze dei più piccoli e di adottare misure che coniughino sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici. Un Centro Storico vivace e inclusivo, ricco di opportunità per tutti, potrebbe infatti rappresentare il vero obiettivo per il futuro della città.

