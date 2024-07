Potenza, Macchia e De Giorgio: ‘Sarà la stagione del riscatto’

Il Potenza debutterà il 25 agosto al “Franco Scoglio”, per poi affrontare in casa la Turris il il 1° settembre.,In merito al sorteggio dei calendari, il presidente Donato Macchia ha commentato: “Percepisco grande entusiasmo per quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo un campionato non all’altezza delle aspettative. Mi aspetto grande concentrazione, dedizione alla causa e senso del dovere da parte di tutti i nostri tesserati. Sono convinto che solo attraverso lo spirito di sacrificio si possano raggiungere risultati positivi”.

Anche Pietro De Giorgio, tecnico dei rossoblu, ha evidenziato l’importanza della nuova stagione: “Siamo consapevoli di dover preparare una stagione dove, attraverso grande umiltà, vogliamo porre solide basi tecniche e progettuali per il futuro. L’emozione che provo nell’essere l’allenatore del Potenza, in una città che ritengo casa, è indescrivibile. Ripartiamo con l’entusiasmo e la consapevolezza di voler dimostrare il nostro valore attraverso il lavoro quotidiano. Il nostro obiettivo sarà quello di ripagare l’affetto e la fiducia dei nostri meravigliosi tifosi, vero punto di forza della nostra rosa. Mi piacerebbe rivedere la stessa compattezza vista a Teramo e nel corso dell’ultima gara casalinga, in occasione dei playout, contro il Monterosi. Tutti insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

