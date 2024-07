Team Altamura, le prime parole di Di Donato e Grammatica

Day 1 per la Team Altamura tra i professionisti, in mattinata la squadra si è radunata ed allenata al “D’Angelo” agli ordini di Daniele Di Donato. Il nuovo tecnico dei murgiani è stato presentato in conferenza stampa insieme al direttore sportivo Andrea Grammatica. Di sotto le loro prime sensazioni ai nostri microfoni.

Qui l’intervista a Daniele Di Donato, nuovo allenatore dell’Altamura.

Qui l’intervista ad Andrea Grammatica, nuovo direttore sportivo dell’Altamura.

