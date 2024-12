Potenza: incendio in un appartamento, a fuoco anche il tetto

Una casa in fiamme in via Martin Luther King nel quartiere di Macchia romana di Potenza. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Da quanto appreso gli abitanti della casa sono tutti salvi ma la scena che si è manifestata agli occhi dei pompieri era di quelle preoccupanti. Pare plausibile che le fiamme si siano sviluppate dal camino considerato che dalla parte esterna della canna fumaria usciva molto fuoco. Al momento sono all’opera diverse squadre dei Vigili del fuoco che stanno smontando le tegole per permettere l’intervento di spegnimento.

Non si esclude però nessuna possibile causa, maggiori dettagli saranno forniti dopo gli accertamenti del caso.

