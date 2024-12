Taranto, a fuoco frigorifero: paura in uno stabile del centro

TARANTO – Un incendio scaturito da un frigorifero in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Diego Peluso a Taranto, ha causato momenti di paura, quando il fumo ha invaso l’intero edificio. L’incendio è scoppiato nella serata di domenica 29 dicembre, provocando fumo denso che si è diffuso rapidamente nelle scale dello stabile, minacciando la sicurezza degli abitanti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, con tempestività, hanno domato le fiamme prima che potessero causare danni più gravi. Al momento dello scoppio dell’incendio, nessuna persona si trovava nell’appartamento dove è originato il rogo, ma il fumo si è rapidamente propagato nei piani superiori e inferiori del palazzo, fino a raggiungere l’ingresso principale dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto a far evacuare i residenti e a mettere in sicurezza la zona, impedendo a chiunque di accedere all’edificio per evitare rischi legati alla fitta coltre di fumo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. La presenza delle forze dell’ordine ha garantito l’evacuazione ordinata, evitando il panico tra i residenti.

Gli inquilini, alcuni dei quali sono stati costretti ad attendere all’esterno, sono stati poi autorizzati a rientrare dopo circa un’ora, quando la situazione è stata definitivamente messa in sicurezza. Si attende ora il lavoro dei tecnici per stabilire l’esatta causa del guasto che ha portato all’incendio, ma non si escludono cortocircuiti elettrici o malfunzionamenti legati all’elettrodomestico coinvolto.



