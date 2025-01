Potenza, De Giorgio: “Orgoglioso dei miei, partita di grande intensità”

Il tecnico del Potenza, Pietro De Giorgio, ha analizzato con soddisfazione la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta casalinga con il Cerignola. Nonostante il risultato, l’allenatore si è detto fiero del lavoro svolto dai suoi giocatori:

«Abbiamo disputato una grandissima partita con una squadra forte. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, perché è stata una gara di grande intensità. Nonostante fossimo alla terza partita in una settimana, mi è piaciuto che sotto pressione abbiamo sempre avuto il coraggio di giocare dal basso. Certo, sono stati commessi errori, ma fanno parte del nostro percorso di crescita».

De Giorgio ha poi evidenziato la personalità dimostrata dalla squadra: «Anche in queste situazioni abbiamo mantenuto un’identità precisa, giocando con coraggio dal fondo nonostante il pressing avversario. Il Cerignola è una squadra forte, ma anche noi abbiamo imposto il nostro gioco. Non ricordo una costruzione loro dal basso: hanno sempre giocato lungo, puntando sulle seconde palle, e questo non ti permette di sviluppare il gioco».

Non è mancata, tuttavia, una nota di rammarico per i gol subiti: «Dispiace per le reti incassate su palla inattiva. Il primo gol è arrivato da una punizione nata, a mio avviso, da un fallo inesistente. Il secondo è frutto di un po’ di disordine difensivo. Ma al di là di questi episodi, sono soddisfatto della prestazione complessiva».

De Giorgio ha concluso guardando al futuro: «L’obiettivo è proseguire su questa strada, continuare a giocare con questa intensità e migliorare ulteriormente. Questa è la direzione giusta».

