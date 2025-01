Cesena-Bari 1-1, Favilli: ‘Amaro in bocca, serve più concretezza’

Nel post-partita di Cesena-Bari, Andrea Favilli ha espresso soddisfazione personale per il gol, ma anche rammarico per il risultato. “Sapevamo tutti dell’importanza di questa partita, resta l’amaro in bocca per come abbiamo perso il successo,” ha dichiarato l’attaccante.

Favilli ha sottolineato la necessità di maggiore incisività: “Ovviamente sono felice di aver segnato, però dobbiamo fare qualcosa in più. Sul piano del gioco abbiamo dominato, ma ci manca cattiveria per chiudere le partite”.

L’attaccante ha evidenziato come, nonostante una prestazione solida per oltre 65 minuti, non sia la prima volta che la squadra perda punti importanti per la mancanza di concretezza. Con un chiaro richiamo alla necessità di migliorare, Favilli ha aggiunto: “Siamo il Bari, non possiamo permetterci di non portar via i tre punti in certe situazioni”.

Ha poi ribadito la disponibilità verso il tecnico e la squadra, convinto che il gruppo possa crescere: “Fisicamente mi sento bene, penso di aver fatto una buona prestazione. La via è quella giusta, ma dobbiamo fare meglio.”

Il Bari, dunque, è chiamato a riflettere sugli errori e a lavorare per essere più incisivo nelle prossime partite.

