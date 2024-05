Potenza Calcio, scontro tra giocatori e tifosi: due in ospedale

I Carabinieri di Potenza stanno indagando su un episodio avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio 2024, quando due giovani potentini sarebbero stati aggrediti e picchiati da alcuni calciatori del club rossoblù che qualche ora prima avevano conquistato la salvezza in Serie C pareggiando in casa contro il Monterosi nella gara di ritorno play out. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.00 di notte all’esterno di un locale dove si trovavano i giocatori insieme ad alcuni componenti dello staff tecnico. I militari dell’Arma stanno esaminando anche le immagini di video sorveglianza del locale e ascoltando diversi testimoni. In particolare si stanno cercando di capire i motivi alla base dell’aggressione e se, in precedenza, anche in altri punti della città, vi siano stati momenti di tensione tra i giocatori del Potenza e i due tifosi (non riconducibili a nessun gruppo organizzato) che a seguito dello scontro sono trasportati e stati medicati al pronto soccorso del “San Carlo”, dove sono stati giudicati guaribili in 14 giorni uno e in 10 l’altro. La società attende l’esito delle indagini per commentare la vicenda e prendere eventuali decisioni.

