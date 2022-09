POTENZA – I Vigili del fuoco di Potenza, la scorsa notte, alle ore 23.20 circa, sono intervenuti nel quartiere di Bucaletto a sud-est di Potenza per un incendio divampato in un prefabbricato. Le fiamme hanno distrutto completamente il container il quale, fortunatamente, non era abitato ma adibito a deposito.

I Vigili del fuoco hanno limitato i danni ad un secondo prefabbricato lambito dall’incendio, occupato da una anziana donna: la struttura è risultata, al termine delle operazioni, inagibile e pertanto ne è stato inibito l’utilizzo.

Al momento non è stato possibile individuare le cause dell’incendio.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe ed una autobotte per un totale di dodici unità.

Sul posto presenti anche Polizia di Stato, personale dell’ufficio tecnico comunale, Enel e Italgas.