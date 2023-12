Bari: Polito, ‘Squadra in ritiro, io sono l’unico responsabile’

Il direttore sportivo del Bari Ciro Polito ha parlato così dopo la sconfitta del Bari a Lecco: “Parlano i risultati che oggi sono negativi. Due sconfitte di fila non sono mai capitate da quando sono qui. Dobbiamo rimboccarci le maniche, fare poche chiacchiere e fare i fatti. Eravamo carichi primi di Salò, poi venti minuti hanno cambiato la situazione, ma questa non è un’attenuante perché i giocatori sono professionisti. Sono molto deluso, la colpa è mia che sono l’unico responsabile. Andremo in ritiro da stasera, tutto il resto non vale niente”.

Sul gol preso: “La sconfitta ci sta. Sul gol era fuori il nostro capitano, è una cosa assurda. Il portiere è andato a respingere, non bisogna trovare in lui il capro espiatorio. Dobbiamo tirarci fuori”.

Sulla contestazione: “In questo momento i risultati dicono che dobbiamo tirare fuori gli attributi. È giusto che ci facciamo una bella settimana di hotel per invertire la rotta. Non siamo retrocessi, non siamo all’ultima spiaggia, ma dobbiamo invertire la rotta”.

Sul gioco dopo il cambio tecnico: “Non so se il Bari ha fatto qualche passo indietro. Abbiamo fatto delle vittorie e sembrava che avessimo trovato un po’ la strada. Oggi siamo in difficoltà. Avevo visto delle cose che non mi piacevano e anche oggi non sono soddisfatto. Non bisogna fare chiacchiere, oggi non ho visto la fame, il Lecco ha dimostrato che ci vuole la fame. Oggi non ci sono riflessioni sul cambio della guida tecnica, andiamo in ritiro e poi cerchiamo di preparare la partita nel miglior modo possibile”.

Sull’atteggiamento: “La squadra non è una squadra che muore su ogni palla, alla prima difficoltà si scioglie. Dovevamo mettercela tutta per portare a casa un risultato positivo, ma oggi questo non l’ho visto. L’ho costruita io e mi prendo le responsabilità”.

