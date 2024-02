Post Gravina-Altamura, Rubino: “Grande partita che da continuità alle ultime prestazioni”

L’allenatore in seconda del Gravina, Vincenzo Rubino, ha commentato così il pari contro l’Altamura: “È stata una gran bella partita, questo punto ci serviva per dare continuità alle prestazioni fatte con Nardò e Andria. Sono contento per come i ragazzi si sono mossi. In difesa avevamo preparato dei lavori sui loro attaccanti che sono veramente forti”.

