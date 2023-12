Fidelis Andria-Matera, De Candia: “Il risultato non è giusto’

Il 2-1 esterno a favore del Matera è bugiardo per l’allenatore della Fidelis Andria Pasquale De Candia che ha commentato così il risultato: “Non penso che il risultato rispecchi l’andamento della gara. Abbiamo avuto un approccio non buono, ma poi siamo venuti fuori bene. Abbiamo preso gol nei momenti in cui eravamo più propositivi, ma abbiamo provato a fare la nostra prestazione. Il Matera ha avuto più di noi il fatto che ha segnato i due gol. Abbiamo calciato sei-sette volte in porta, abbiamo fallito tante occasioni. Il secondo gol è stata un’indecisione, sul primo ci dobbiamo lavorare”. Sui fischi del Degli Ulivi a fine gara: “È giusto che come prendiamo gli applausi prendiamo anche i fischi. Il pubblico di Andria è competente, bisogna reagire con il lavoro”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp