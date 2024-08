Porto di Barletta, ecco la gara per i lavori dei moli foranei

BARLETTA – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha pubblicato, nella giornata di ieri, la gara d’appalto telematica per l’espletamento del servizio di progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere previste nell’ambito dei “lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale”, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Ufficio tecnico dell’Ente.

Nello specifico, oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e l’esecuzione del solo Molo di Ponente, anche se il bando è stato confezionato in modo tale da poter sviluppare in un momento successivo e con la stessa competizione anche la realizzazione del Molo di Levante.

Si tratta di un’opera imponente e strategica che consentirà di elevare in maniera significativa la funzionalità del bacino portuale di Barletta, consentendo, contestualmente, di ridurre l’apporto verso l’interno del materiale solido trasportato dalle correnti costiere.

Gli interventi previsti nel progetto sono:

Allungamento del Molo di Ponente di circa 500 m in modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 805 m prevista dal Piano Regolatore Portuale (PRP) vigente;

Prolungamento del Molo di Levante di circa 140 metri;

“Abbiamo previsto un intervento imponente, in grado di coniugare contestualmente funzionalità ed eco-sostenibilità, innalzando sensibilmente i livelli di sicurezza dello scalo portuale- commenta il commissario straordinario dell’AdSPMAM, contrammiraglio Vincenzo Leone. Una volta conclusi i lavori, il porto avrà maggiore sicurezza nel mantenimento della profondità dei fondali. Un passo strategico– conclude il Commissario– che accrescerà l’appeal del porto, rendendolo accessibile anche alle navi di ultima generazione con stazze imponenti, maggiormente competitivo, funzionale e operativo e proiettandolo così verso nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

“Un traguardo storico per il porto di Barletta la pubblicazione della gara telematica per il prolungamento dei moli foranei, per un importo dell’appalto di 34 milioni di euro. Un’opera infrastrutturale di primaria importanza, da sempre ambita ma per la quale mai prima d’ora si era giunti a concludere l’iter per la sua effettiva realizzazione– commenta il senatore Dario Damiani. Per questo risultato ringrazio sia il professor Ugo Patroni Griffi, già presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sia l’attuale commissario straordinario, il Contrammiraglio Vincenzo Leone per la tempestività del provvedimento, a conclusione di un lavoro in continuità con il suo predecessore. Questo intervento segna un punto di svolta per il porto di Barletta, che finalmente potrà ambire di diritto a un ruolo di prim’ordine nello sviluppo commerciale del territorio e dell’intero Mare Adriatico”.

Secondo le stime i lavori dovrebbero durare circa un anno e mezzo. Per la realizzazione del prolungamento del molo di Ponente è stimato un quadro economico di spesa pari ad Euro 38 milioni di cui 34 milioni circa per lavori e 4 milioni per somme a disposizione dell’Amministrazione; l’importo di 38 milioni trova copertura finanziaria dalle seguenti fonti:

Con D.M. 332 del 17/08/2021 l’intervento è stato ammesso a finanziamento per euro 19.916.000,00;

L’opera beneficia di un ulteriore finanziamento ai sensi del D.M. MIT n. 150 del 16/10/2020 per complessivi euro 5.000.000,00;

Fondi propri dell’Ente per euro 13.084.000,00.

La presentazione delle offerte deve avvenire entro e non oltre le ore 11.00 del 23 settembre 2024; l’apertura delle offerte avverrà alle ore 9 del 24 settembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author