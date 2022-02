PORTO CESAREO – Potrebbe essere stato un cortocircuito l’origine dell’incendio che si è sviluppato alle 20.30 a Porto Cesareo. Una squadra dei vigili del fuoco di Veglie è intervenuta via Monti civico 9 per un incendio che stava interessando un appartamento posto al piano primo di un edificio. I vigili del fuoco, entrati all’interno di questo, hanno spento le fiamme che stavano interessando due frigoriferi. L’appartamento, al momento dell’incendio, non era abitato. Le cause sono in fase di accertamento.