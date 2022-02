Bari – Rapine ai tir e furti ai bancomat. Sono queste le accuse, a vario titolo, mosse contro 19 persone che, in associazione tra loro, avrebbero commesso gravi reati contro il patrimonio. Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone, indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, rapine ai TIR, furti ai bancomat e altri gravi reati contro il patrimonio.

Maggiori dettagli nel corso delle prossime ore.