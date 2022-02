BARI – Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, è intervenuto nel corso della nostra trasmissione “Il Punto” condotta da Manila Gorio ed ha chiarito la sua posizione rispetto agli episodi di cronaca e criminalità che hanno coinvolto sia il foggiano che la zona della Bat: “La posizione di Confindustria è nettissima. Noi siamo dalla parte della legalità, perchè se abbiamo legalità con regole certe, possiamo lavorare, possiamo creare ricchezza, possiamo creare impresa –ha aggiunto il n.1 di Confindustria, che ha inoltre affermato:

“Se invece viviamo in un ambiente dove c’é collisione, collusione con il mondo della criminalità, con gli estortori, con gli usurai, questo non crea positività, crea un’impresa malata e noi su questo dobbiamo essere nettissimi. Noi siamo dalla parte delle forze dell’ordine, guardia di finanza, polizia, carabinieri, procura della repubblica, in un territorio che non è solo quello del foggiano che vive una serie di problematiche particolari che ha già pero’ il faro dello Stato italiano, posizionato in maniera molto forte, ma anche la zona della Bat. Non deve esserci da parte nostra nessuna situazione di vicinanza ai delinquenti.