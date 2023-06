San Cataldo, inaugurato alla presenza del Questore Valentino lo stabilimento della Polizia di Stato

Questa mattina, presso il centro balneare della Polizia di Stato situato nella marina leccese di San Cataldo, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della stagione estiva che si protrarrà fino al prossimo 15 settembre.

Alla celebrazione sono intervenuti il Questore di Lecce, dr. Andrea VALENTINO, i rappresentanti delle Associazioni ANPS e diversi funzionari e componenti della Polizia di Stato.

Nell’occasione il Questore Andrea VALENTINO, ha proceduto alla consegna delle medaglie di commiato,assegnate dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ai poliziotti entrati in congedo per raggiunti limiti di età.

Il riconoscimento è andato alle donne e agli uomini che hanno dedicato la loro vita alla Polizia di Stato e che sono entrati in congedo tra il 2022 e i primi mesi del 2023, dopo aver ricoperto diversi incarichi negli Uffici della Questura e delle sedi delle Specialità.

A seguire, sono stati consegnati un Encomio e 30 Lodi,conferiti agli operatori di Polizia con diversi gradi di qualifica e provenienti da svariati Uffici e Specialità della Polizia di Stato che si sono distinti per meriti in servizio in diverse operazioni.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

