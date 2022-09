Camera in odor di Plurinominale: sorprese, certezze e conferme: i dati ufficiali di Eligendo confrontati con alcune “scelte” dei big nazionali. Ecco i nuovi deputati e deputate pugliesi.

Terzo Polo: sorpresa Carfagna, delusione Cassano

La sorpresa più grande riguarda il terzo Polo, Plurinominale 2. La spunta la ormai ex ministra Mara Carfagna, che guadagna, da capolista, quell’unico seggio assegnato al terzo polo. L’ex forzista, quindi, sarà eletta in Puglia, Collegio plurinominale P04, nulla da fare, invece, per Massimo Cassano.

Fratelli d’Italia: esce Meloni, entrano Gemmato e pure Maiorano

Posto certo per Raffaele Fitto e Giandonato Lasalandra, ma anche per Giorgia Meloni che, come da copione, passa il testimone, da futura premier e parlamentare certa, a favore di Marcello Gemmato in P02. E non è finita, perché lo stesso Gemmato, a sua volta, “cede” il suo seggio in P03 a favore di Giovanni Maiorano. Strategie? Lavoro di squadra. Squadra che vince.

Forza Italia, effetto D’Attis

Per Forza Italia, con Mauro D’Attis dritto in Parlamento grazie, prima ancora che a illuminate strategie nella gestione del partito, alla vittoria all’uninominale, il P04 assegnato agli azzurri è assegnato alla “piemontese” – si parla di colleggio, Matilde Siracusano, ma di fatto, nel gioco delle multi candidature, accaparrato dall’europarlamentare Andrea Caroppo. La spunta anche Marcello Lanotte, capolista azzurro in P01.Il seggio è suo.

Lega, miracolo Di Mattina

I commentatori lo davano fuori dai giochi, e invece Salvatore “Toti” Di Mattina, imprenditore balneare e supporter della Lega, entra in parlamento con uno scatto al photofinish. A lui, l’unico seggio assegnato a uomini e donne di Salvini in P04.

Centrosinistra: male, ma non malissimo

Si spettavano il poker, nel Partito Democratico. E invece, nella lunga corsa allo scrutinio, si è perso Raffaele Piemontese, grande escluso da trio di capolista vincenti formato dal segretario regionale Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi. Si aspettavano di più, questo è certo.

L’enigma a 5 Stelle

Il risultato “massiccio” del Movimento 5 Stelle in Puglia porta alla conquista di 5 seggi.

Il primo, quello di Giuseppe Conte in P01, sarà “donato” a Gianvito Lovecchio. Poi, in P02, il seggo è di Gianmauro Dell’Olio, in P04 di Leonardo Donno, in P01 di Carla Giuliano e, infine, in P03 di Pasqua L’Abbate.

Chi l’avrebbe detto?

Aboubakar Soumahoro, candidato in P02 per Allenza Verde, è il “responsabile”, si fa per dire, del mancato ingresso del vicepresidente della Regione Puglia Piemontese in parlamento. Il quarto collegio guadagnato dalla colazione di centrosinsitra è per il fondatore della “Coalizione Internazionale Sans-Papiers, Migranti e Rifugiati” (CISPM).