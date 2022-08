Puglia- Elezioni politiche.Minerva candidato? Indiscrezioni lo danno per certo. Dovrebbe essere suo un uninominale con primo posto nel listino. Il Centrosinistra ha bisogno di voti, volti che accendano l’entusiasmo, che abbiamo una squadra già attiva e pronta a partire da subito per una campagna elettorale da ombrellone, ed il sindaco Stefano Minerva sembra rispondere perfettamente all’identikit politico tracciato in queste settimane. Il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce, avrebbe concordato un uninominale nel collegio che include per l’appunto Gallipoli ed il primo posto nel listino, comunemente chiamano “ ombrello”. Alle 10.00 è convocata la conferenza stampa durante la quale Minerva dirà il perché della sua scelta.