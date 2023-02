ORIA – Il medico Sergio Ardito, già primo cittadino di Oria, è il primo, possibile candidato sindaco in vista delle amministrative del prossimo anno, sostenuto dal Partito Democratico. Un incontro per discutere della candidatura è in programma mercoledì 8 febbraio, alle ore 18,30 presso il Rione Castello in Via Roma, con un “meeting” tra i sostenitori di Ardito. Tra questi, anche il consigliere regionale del PD Maurizio Bruno.

Non ha ancora sciolto la riserva, invece, la sindaca uscente Maria Lucia Carone: l’area civica a sostegno della Coalizione per il cambiamento, in caso di mancata ricandidatura della Carone, potrebbe convergere sul medico Antonio Proto, con due esperienze in consiglio comunale.

I soliti bene informati, inoltre, danno per certa la candidatura di Cosimo Ferretti, già sindaco di Oria per due legislature, sindacalista e “mennittiano”, legato all’area di centrodestra.

La situazione, ad ogni modo, resta comunque ingarbugliata, e non si escludono altri “ritorni”, come quello dell’altro ex primo cittadino, pure lui sindacalista, Cosimo Pomarico.

Di certo, ad Oria non ci sarà ballottaggio. Il calo demografico registrato in diversi comuni della provincia di Brindisi avrà immediate ripercussioni proprio sul comune federiciano dove, a fronte di una popolazione censita al di sotto dei 15mila abitanti, la sfida per la fascia tricolore si risolverà al primo turno.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp